Ураган "Нэйт" приблизился к городу Билокси в Миссисипи

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ураган "Нэйт" приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным метеорологов, стихия обрушилась на город Билокси в штате Миссисипи, который расположен на берегу Мексиканского залива, около 00.30 (08.30 мск). Скорость ветра достигает 140 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 31 километра в час.
Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи.
Ураган уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.
Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.