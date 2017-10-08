Ураган "Нэйт" приблизился к городу Билокси в Миссисипи

Служащий отеля собирает оборудование в предверии шторма Нэйт на побережье мексиканского штата Кинтана-Роо. 6 октября 2017

Служащий отеля собирает оборудование в предверии шторма Нэйт на побережье мексиканского штата Кинтана-Роо. 6 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ураган "Нэйт" приблизился к городу Билокси американского штата Миссисипи, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным метеорологов, стихия обрушилась на город Билокси в штате Миссисипи, который расположен на берегу Мексиканского залива, около 00.30 (08.30 мск). Скорость ветра достигает 140 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 31 километра в час.

Ранее в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи.

Ураган уже заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе.

Жертвами шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек.