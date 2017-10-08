Силовики 14 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (89)

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Желтое, Долгое, Красный Лиман, Калиновка и район КПВВ "Станица Лугаская". Всего по территории республики было выпущено порядка 110 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 19 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие… В результате боевых действий один украинский воин получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, на донецком направлении из разного вида гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия стреляли в районе Майорска, Авдеевки и Зайцево. На луганском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся из гранатометов возле Песков, где один силовик получил ранения.

На мариупольском направлении, сообщает пресс-центр, огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Водяного, Гнутово, Старогнатовки и Талаковки.