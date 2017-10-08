Силовики 14 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Калиново, Желтое, Долгое, Красный Лиман, Калиновка и район КПВВ "Станица Лугаская". Всего по территории республики было выпущено порядка 110 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 19 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки.
Согласно заявлению силовиков, на донецком направлении из разного вида гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия стреляли в районе Майорска, Авдеевки и Зайцево. На луганском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся из гранатометов возле Песков, где один силовик получил ранения.
На мариупольском направлении, сообщает пресс-центр, огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Водяного, Гнутово, Старогнатовки и Талаковки.