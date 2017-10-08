Попасть в цели: раскрыто содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Записка, обнаруженная в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, содержит расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей. Об этом сообщает телеканал CBS.

Информации о мотивах до сих пор нет

"Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — рассказал в эфире канала офицер полиции Дэйв Ньютон. Он был одним из четверых стражей порядка, которые участвовали в штурме номера Стивена Пэддока и первыми увидели его тело и оружие.

Полиции до сих пор не известно о мотивах преступника, который расстрелял толпу в Лас-Вегасе, заявил в пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхил.

"На сегодняшний день у нас нет достоверной информации по поводу мотивации (преступника)", — сказал он на пресс-конференции.

Подруга Стивена Пэддока, в свою очередь, заявила, что ничего не знала о его планах.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло", — говорится в заявлении его подруги Мэрилу Дэнли, которое распространил ее адвокат. Она также добавила, что "знала Стивена Пэддока как доброго, заботливого, тихого человека".

Планировал скрыться

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в четверг сообщил, что Стивен Пэддок планировал скрыться.

"Да", — заявил шериф, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо свидетельства того, что Пэддок рассчитывал сбежать. При этом он не стал уточнять, как именно стрелок планировал это сделать.

Ломбардо также рассказал, что в машине стрелка были найдены десять небольших контейнеров общим весом порядка 4,5 килограмма, в которых находилось взрывчатое вещество таннерит, и два ящика с той же взрывчаткой, каждый из которых весил порядка 9 килограммов. Кроме того, в автомобиле были найдены около 1,6 тысячи патронов.

Стрельба произошла 1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, включая самого преступника, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.