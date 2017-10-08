Новый посол США в России назвал свою главную цель

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что его главной целью является "восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами". Об этом сообщает KSL.

"Мы не должны думать, что это будет легко или что это будет быстро. Но я думаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов", — отметил дипломат, выступая на церемонии в Капитолии штата Юта.

В начале октября Хантсман, бывший губернатор Юты, заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений. "В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах", — подчеркнул он.

Комментируя назначение дипломата, в Кремле выразили надежду, что он внесет вклад в реставрацию двусторонних отношений "после того урона, который нанес им Вашингтон". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин — "последовательный сторонник реанимации" отношений России и США. Президент считает, что их улучшение принесет пользу всему миру, а не только Москве и Вашингтону, отметил Песков.

Хантсман сменил Джона Теффта, который возглавлял посольство США в России с 2014 года.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.