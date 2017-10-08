Новый посол США в России назвал свою главную цель

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что его главной целью является "восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами". Об этом сообщает KSL.
В начале октября Хантсман, бывший губернатор Юты, заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений. "В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах", — подчеркнул он.
Хантсман сменил Джона Теффта, который возглавлял посольство США в России с 2014 года.
Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России.