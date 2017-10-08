Трамп хочет "дать шанс" урегулированию между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда работает над созданием плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, американский лидер хотел бы "дать шанс" этой инициативе, прежде чем принимать решение о перенесении посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"В настоящий момент мы работаем над планом, о котором все говорят, что он не сработает, потому что на протяжении многих лет он не работал. Говорят, что сложнейшая из всех сделок – это мир между Израилем и палестинцами… Я не думаю, что она нереальна, я думаю, что это может произойти. Я не делаю никаких предположений, но я бы хотел дать этому процессу шанс до того, как думать над перенесением посольства в Иерусалим", — сказал Трамп в интервью Майклу Хакаби в эфире Trinity Broadcast Network

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.