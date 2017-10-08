Хантсман надеется, что КНДР удастся усадить за стол переговоров

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман в субботу выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут заставить КНДР сесть за стол переговоров.
Хантсман в свое время был губернатором Юты. На церемонию в его честь, по данным агентства Associated Press, присутствовали, в частности, сенатор Оррин Хатч и член палаты представителей конгресса США Миа Лав, а также отец посла — миллиардер Джон-Хантсман-старший.
Во вторник Хантсман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Путин заявил, что в Москве выступают за "конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество" с США, в основе которого должны быть "неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела".