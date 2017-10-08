"Только одна вещь": Трамп рассказал, что должно сработать в отношении КНДР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом глава государства написал в Twitter.
"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.
"Затишье перед бурей"
"У меня нет ничего для того, чтобы прояснить", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.
Глава государства впервые упомянул о таком затишье ранее на этой неделе. В субботу журналисты из президентского пула попросили его прояснить эти слова.
"Напряженность будет повышаться"
"КНДР, очевидно, испытывает терпение США и мирового сообщества", — сказал он на конференции по безопасности в Вашингтоне. По его словам, это делается для того, чтобы Соединенные Штаты признал Пхеньян в качестве военной силы.
"Я ожидаю, что напряженность будет повышаться", — добавил он.
Условия для переговоров с КНДР
"Конечно, сейчас не время для того, чтобы говорить с ними (КНДР — ред.) ", — заявила Науэрт на брифинге. По ее словам, переговоры невозможно начинать, пока Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания.
Она подчеркнула, что переговоры с КНДР сейчас касаются только судьбы американцев, попавших в плен или пропавших в годы Корейской войны в 1950-53 годах.
Госдеп допустил применение силы
"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой – зависит от режима (КНДР – ред.)", — написала в микроблоге в Twitter официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
В последнее время Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.