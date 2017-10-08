"Только одна вещь": Трамп рассказал, что должно сработать в отношении КНДР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом глава государства написал в Twitter.

"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

"Затишье перед бурей"

Президент США Дональд Трамп в субботу отказался прояснить значение своих слов о "затишье перед бурей", сказанных в отношении КНДР.

"У меня нет ничего для того, чтобы прояснить", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Глава государства впервые упомянул о таком затишье ранее на этой неделе. В субботу журналисты из президентского пула попросили его прояснить эти слова.

"Напряженность будет повышаться"

В минувшую среду заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз заявил, что в обозримом будущем следует ожидать роста напряженности на Корейском полуострове.

"КНДР, очевидно, испытывает терпение США и мирового сообщества", — сказал он на конференции по безопасности в Вашингтоне. По его словам, это делается для того, чтобы Соединенные Штаты признал Пхеньян в качестве военной силы.

"Я ожидаю, что напряженность будет повышаться", — добавил он.

Условия для переговоров с КНДР

Во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США считают невозможным вести переговоры с КНДР по решению ядерной проблемы, пока Пхеньян продолжает ядерные и ракетные испытания.

"Конечно, сейчас не время для того, чтобы говорить с ними (КНДР — ред.) ", — заявила Науэрт на брифинге. По ее словам, переговоры невозможно начинать, пока Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания.

Она подчеркнула, что переговоры с КНДР сейчас касаются только судьбы американцев, попавших в плен или пропавших в годы Корейской войны в 1950-53 годах.

Госдеп допустил применение силы

Госдепартамент США в прошлое воскресенье вновь не исключил применение силы для решения ядерной проблемы КНДР и предупредил, что решение зависит от поведения Пхеньяна.

"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой – зависит от режима (КНДР – ред.)", — написала в микроблоге в Twitter официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.