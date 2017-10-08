РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Только одна вещь": Трамп рассказал, что должно сработать в отношении КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1568)
02:5008.10.2017
(обновлено: 03:01 08.10.2017)
02010
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом глава государства написал в Twitter.

Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
В КНДР хотят испытать ракету, которая долетит до США, заявил депутат ГД

"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

"Затишье перед бурей"

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Эксперт о курсе США в отношении Ирана и КНДР: в команде Трампа – раздрай
Президент США Дональд Трамп в субботу отказался прояснить значение своих слов о "затишье перед бурей", сказанных в отношении КНДР.

"У меня нет ничего для того, чтобы прояснить", — сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Глава государства впервые упомянул о таком затишье ранее на этой неделе. В субботу журналисты из президентского пула попросили его прояснить эти слова.

"Напряженность будет повышаться"

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Путин заявил, что испытания КНДР беспокоят Россию больше, чем США
В минувшую среду заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз заявил, что в обозримом будущем следует ожидать роста напряженности на Корейском полуострове.

"КНДР, очевидно, испытывает терпение США и мирового сообщества", — сказал он на конференции по безопасности в Вашингтоне. По его словам, это делается для того, чтобы Соединенные Штаты признал Пхеньян в качестве военной силы.

"Я ожидаю, что напряженность будет повышаться", — добавил он.

Условия для переговоров с КНДР

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Пентагон: ядерная программа КНДР противоречит цели "выживания режима"
Во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США считают невозможным вести переговоры с КНДР по решению ядерной проблемы, пока Пхеньян продолжает ядерные и ракетные испытания.

"Конечно, сейчас не время для того, чтобы говорить с ними (КНДР — ред.) ", — заявила Науэрт на брифинге. По ее словам, переговоры невозможно начинать, пока Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания.

Она подчеркнула, что переговоры с КНДР сейчас касаются только судьбы американцев, попавших в плен или пропавших в годы Корейской войны в 1950-53 годах.

Госдеп допустил применение силы

Трансляция новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
КНДР пригрозила Японии "ядерными облаками"
Госдепартамент США в прошлое воскресенье вновь не исключил применение силы для решения ядерной проблемы КНДР и предупредил, что решение зависит от поведения Пхеньяна.

"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой – зависит от режима (КНДР – ред.)", — написала в микроблоге в Twitter официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена