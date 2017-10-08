СМИ раскрыли содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Записка, обнаруженная в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, содержит расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей. Об этом сообщает телеканал CBS.

Новые подробности дела в эфире канала раскрыли четверо стражей порядка, которые участвовали в штурме номера Стивена Пэддока и первыми увидели его тело и его оружие. В частности, офицер полиции Дэйв Ньютон рассказал, что заметил записку на прикроватной тумбочке, стоявшей у окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.

"Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели", — сообщил полицейский.

В минувшее воскресенье Стивен Пэддок открыл стрельбу в Лас-Вегасе по собравшимся на музыкальном фестивале. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами Пэддока стали 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв подобнйы случай в США.