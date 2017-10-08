МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Финские врачи зарегистрировали первый в истории страны случай "мужской беременности", сообщает телерадиокомпания Yle.
Как рассказали будущие родители, беременность проходит хорошо. Однако сложности возникают при посещении больницы и женской консультации: использующиеся в системе здравоохранения компьютерные программы дают сбой из-за того, что у будущей матери мужской идентификационный номер.
Первым в истории "беременным мужчиной" стал американец Томас Бити. Урождённая Трейси Лагондино в 2002 году перенесла операцию по смене пола, став мужчиной по имени Томас. Пять лет спустя он забеременел при помощи искусственного оплодотворения и родил ребёнка.