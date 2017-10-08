МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Финские врачи зарегистрировали первый в истории страны случай "мужской беременности", сообщает телерадиокомпания Yle.

Мужчина, вынашивающий ребенка, при рождении был женщиной, однако позже он перенес операцию по смене пола, получил документы на мужское имя, а также идентификационный номер с указанием мужского пола. В какой-то момент трансгендер, чье имя не называется, прервал гормональную терапию, чтобы попытаться забеременеть. В этом его поддержал партнер.

Как рассказали будущие родители, беременность проходит хорошо. Однако сложности возникают при посещении больницы и женской консультации: использующиеся в системе здравоохранения компьютерные программы дают сбой из-за того, что у будущей матери мужской идентификационный номер.

Первым в истории "беременным мужчиной" стал американец Томас Бити. Урождённая Трейси Лагондино в 2002 году перенесла операцию по смене пола, став мужчиной по имени Томас. Пять лет спустя он забеременел при помощи искусственного оплодотворения и родил ребёнка.