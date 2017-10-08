Трамп заявил о хороших отношениях с Тиллерсоном

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что у него сложились "очень хорошие" отношения с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, хотя иногда ему хочется, чтобы тот был более жестким.

"У нас с Тиллерсоном очень хорошие отношения", — сказал он журналистам в Белом доме, которые распространили его слова в специальной пресс-рассылке.

"Иногда я бы хотел, чтобы он (Тиллерсон) был более жестким", — отметил президент, добавив, что иногда у него с госсекретарем все-таки возникают разногласия.

При этом он вновь назвал "липовыми новостями" прозвучавшую ранее на этой неделе информацию телеканала NBC о том, будто Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майкла Пенса.

Сам Тиллерсон уже опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту".