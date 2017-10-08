МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили перемирие на востоке Украины. Встреча, как сообщил, глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич, прошла в субботу в Белграде.

Подробности переговоров не предаются огласке.

Состоявшаяся встреча, как отметил Дачич, является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".

Жесткий характер переговоров

Встреча помощника президента России и спецпредставителя США вряд ли приведет к каким-то компромиссам. Такой прогноз высказал заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Он обратил внимание, что Вашингтон в лице Волкера выступает с достаточно жесткой и бескомпромиссной позицией по Украине. "Если внимательно почитать интервью Волкера и те выражения, которые он употребляет, то можно увидеть, что они в духе холодной войны: он говорит о российских войсках на Украине, о вмешательстве России в дела на Украине", — заявил Безпалько РИА Новости.

"Невозможно урегулировать конфликт, не учитывая интересов ни России, ни жителей Донбасса. Американцы эти интересы не учитывают, они ориентируются только на правительство в Киеве и радикалов", — прогнозирует эксперт.

"Минские соглашения работают неэффективно"

Сам Волкер заявил в пятницу, что минские соглашения не работают эффективно.

"Прошло уже три года с тех пор, как начался этот конфликт, и минский процесс до сих пор не остановил боев. Люди гибнут там каждую неделю. Прекращение огня, перемирие и дальнейшие политические шаги, включая выборы в Донбассе, — ни по одному из этих направлений не удается достичь прогресса. Так что нельзя сказать, что минские соглашения работают эффективно", — сказал он в интервью "Газете.Ru".

Дипломат выразил надежду, что российско-американские консультации помогут в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Остров Чунга-Чанга

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) в конце сентября пообщались с Волкером от имени секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова.

"Самое смешное было, когда мы спросили его, почему он не защищает остров Чунга-Чанга. Наш собеседник переспросил, о чем идет речь. Мы сказали, что есть такой остров и жить на нем легко и просто. Курт Волкер на это ответил, что вопрос островов находится не в его компетенции", — рассказал Столяров в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

По словам пранкера, в ходе разговора также обсуждалось размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Волкер, как сообщил Столяров, настаивает на том, чтобы "голубые каски" могли действовать на всей территории региона. В то же время он уверен, что президент России Владимир Путин "этого сделать не позволит".