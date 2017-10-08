РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Встреча в Белграде: Сурков и Волкер обсудили перемирие на Украине

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (17)
00:5208.10.2017
(обновлено: 00:53 08.10.2017)
0541
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фотоПомощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили перемирие на востоке Украины. Встреча, как сообщил, глава внешнеполитического ведомства Сербии Ивица Дачич, прошла в субботу в Белграде.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Послы показали Порошенко, кто на Украине хозяин

Подробности переговоров не предаются огласке.

Состоявшаяся встреча, как отметил Дачич, является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".

Жесткий характер переговоров

Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Как остановить Украину?
Встреча помощника президента России и спецпредставителя США вряд ли приведет к каким-то компромиссам. Такой прогноз высказал заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Он обратил внимание, что Вашингтон в лице Волкера выступает с достаточно жесткой и бескомпромиссной позицией по Украине. "Если внимательно почитать интервью Волкера и те выражения, которые он употребляет, то можно увидеть, что они в духе холодной войны: он говорит о российских войсках на Украине, о вмешательстве России в дела на Украине", — заявил Безпалько РИА Новости.

"Невозможно урегулировать конфликт, не учитывая интересов ни России, ни жителей Донбасса. Американцы эти интересы не учитывают, они ориентируются только на правительство в Киеве и радикалов", — прогнозирует эксперт.

"Минские соглашения работают неэффективно"

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Украина становится базой европейского экстремизма
Сам Волкер заявил в пятницу, что минские соглашения не работают эффективно.

"Прошло уже три года с тех пор, как начался этот конфликт, и минский процесс до сих пор не остановил боев. Люди гибнут там каждую неделю. Прекращение огня, перемирие и дальнейшие политические шаги, включая выборы в Донбассе, — ни по одному из этих направлений не удается достичь прогресса. Так что нельзя сказать, что минские соглашения работают эффективно", — сказал он в интервью "Газете.Ru".

Дипломат выразил надежду, что российско-американские консультации помогут в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Остров Чунга-Чанга

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина объявила России войну. Пока в проекте
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) в конце сентября пообщались с Волкером от имени секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова.

"Самое смешное было, когда мы спросили его, почему он не защищает остров Чунга-Чанга. Наш собеседник переспросил, о чем идет речь. Мы сказали, что есть такой остров и жить на нем легко и просто. Курт Волкер на это ответил, что вопрос островов находится не в его компетенции", — рассказал Столяров в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

По словам пранкера, в ходе разговора также обсуждалось размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе. Волкер, как сообщил Столяров, настаивает на том, чтобы "голубые каски" могли действовать на всей территории региона. В то же время он уверен, что президент России Владимир Путин "этого сделать не позволит".

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена