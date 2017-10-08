МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мартин Шульц заявил, что намерен оставить за собой пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вне зависимости от исхода грядущих земельных выборов в Нижней Саксонии, пишет издание Bild am Sonntag.

"На партийном конгрессе в декабре я снова выдвину свою кандидатуру в председатели партии. Я не связываю это с какими-либо условиями или с результатами выборов в ландтаг (региональный парламент — ред.)", — рассказал Шульц в интервью еженедельнику.

СДПГ во главе с Шульцем получила на минувших выборах в немецкий бундестаг 20,5%, это стало худшим результатом в ее истории. Политик уверен, что он именно тот человек, который сможет вновь вернуть авторитет партии.

"Я твердо уверен, что смогу вернуть доверие к СДПГ, когда люди говорят: "Это честный человек. У него есть понятие о будущем страны и его партии", — пояснил он.

Шульц напомнил, что был избран главой партии единогласно и смог объединить очень разные течения в одну предвыборную кампанию, которая также была единогласно одобрена.

Как свидетельствуют данные опроса, опубликованные ранее на этой неделе, основные соперники на местных выборах в Нижней Саксонии — Христианско-демократический союз (ХДС) и СДПГ — набирают предварительно почти равное число голосов потенциальных избирателей (33,1% и 32,8% соответственно).