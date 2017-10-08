Мадрид не допустит объявления Каталонией независимости, заявил Рахой

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Испанское правительство не допустит, чтобы одностороннее объявление независимости каталонскими властями на деле воплотилось в жизнь, заявил премьер страны Мариано Рахой в интервью газета El País.

"Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось", — заявил глава испанского кабинета. Рахой также считает, что движение за расширение автономии Каталонии должно быть "основанным на договорах и мирным", и должно отстраниться от "экстремистов, радикалов и CUP (леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" — ред.).

Глава кабинета добавил, что "Испания останется Испанией, и продолжит ею оставаться еще долго".

Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло". Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель Женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".