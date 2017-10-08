РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Боль мученика: как шииты отмечают праздник Ашура

08:0008.10.2017
(обновлено: 08:01 08.10.2017)
14334
© AP Photo / Mohammed ZaatariЛиванская шиитская женщина во время празднования Ашура в Небатии, Ливан. Архивное фотоЛиванская шиитская женщина во время празднования Ашура в Небатии, Ливан. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed Zaatari

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. День Ашура отмечают все мусульмане, однако смысл его для различных ответвлений ислама отличается. У суннитов эта дата считается знаменательной, поскольку именно на десятый день месяца мухаррам Всевышний создал Адама. Также этот день считается особенным из-за покаяния Адама, завершения Великого потопа, спасения Мусы (Моисея) из Египта и ряда других важных для ислама событий. Для шиитов же это в первую очередь день поминовения имама Хусейна, когда они проводят шокирующие церемонии самобичевания.

Имам Хусейн — внук пророка Мухаммеда, который погиб в битве при Кербеле 10 октября 680 года. Он умер мучительной смертью от множества ран, после боя его тело было обезглавлено. Вместе с ним в сражении погибли более 70 его сторонников. После битвы их лагерь предали огню, а тела погибших были растоптаны лошадьми.

© AP Photo / Mohammed ZaatariЛиванец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан

В день праздника шииты проводят шествия, на которых мужчины занимаются самобичеванием — этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.

© AP Photo / Mohammed ZaatariЛиванец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан

Во время ритуала верующие бьют себя кулаками в грудь и наносят себе по спине удары специальным предметом, который называется занжир. Он представляет собой цепь с прикрепленными к ней лезвиями. Каждый такой удар вспарывает кожу и оставляет кровавые раны. При этом толпа выкрикивает слова "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Некоторые из мужчин надрезают себе кожу на голове, после чего их лица заливает кровь. Иногда в самоистязании участвуют даже дети.

© AP Photo / Yorgos KarahalisМусульмане-шииты на празднике Ашура в Афинах, Греция
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Мусульмане-шииты на празднике Ашура в Афинах, Греция

Значительная часть шиитских богословов осуждает такие ритуалы, поскольку считает практику самоистязания запретной. Они настаивают, что лучшее проявление скорби по Хусейну — это праведные поступки.

© AP Photo / Muhammad SajjadМусульмане-шииты во время празднования Ашура в Пешаваре, Пакистан
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Пешаваре, Пакистан

Женщины практически не участвуют в подобных шествиях, только некоторые делают себе порезы на головах. По традиции им положено демонстративно рыдать в знак скорби об имаме. Считается, что слезы, пролитые в этот день, исцеляют от различных болезней, поэтому их собирают в специальные сосуды — слезницы.

© AP Photo / Anjum NaveedМусульмане-шииты во время празднования Ашура в Равалпинди, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Равалпинди, Пакистан

Дата праздника меняется каждый год, поскольку в исламе принято использовать лунный календарь. Праздник Ашура отмечается десятого числа мухаррама (первого месяца мусульманского календаря), отсюда и пошло название праздника, поскольку десять на арабский переводится как "ашара". В этом году празднование выпало на 30 сентября.

© AP Photo / Yorgos KarahalisМусульмане-шииты во время самобичевания на празднике Ашура в Афинах, Греция
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Мусульмане-шииты во время самобичевания на празднике Ашура в Афинах, Греция

В честь праздника мусульмане обеих ветвей соблюдают пост на протяжении двух дней — им запрещено вкушать пищу и пить воду от рассвета до заката. Среди шиитов распространено паломничество в Кербелу — так в 2014 году в иракский город с населением около 600 тысяч человек прибыло более 17 миллионов верующих.

© AP Photo / Altaf QadriШииты во время Ашуры в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
Шииты во время Ашуры в Нью-Дели, Индия
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
anatoli1105
Дикари
08:06
08.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена