Боль мученика: как шииты отмечают праздник Ашура

Ливанская шиитская женщина во время празднования Ашура в Небатии, Ливан. Архивное фото

Ливанская шиитская женщина во время празднования Ашура в Небатии, Ливан. Архивное фото

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. День Ашура отмечают все мусульмане, однако смысл его для различных ответвлений ислама отличается. У суннитов эта дата считается знаменательной, поскольку именно на десятый день месяца мухаррам Всевышний создал Адама. Также этот день считается особенным из-за покаяния Адама, завершения Великого потопа, спасения Мусы (Моисея) из Египта и ряда других важных для ислама событий. Для шиитов же это в первую очередь день поминовения имама Хусейна, когда они проводят шокирующие церемонии самобичевания.

Имам Хусейн — внук пророка Мухаммеда, который погиб в битве при Кербеле 10 октября 680 года. Он умер мучительной смертью от множества ран, после боя его тело было обезглавлено. Вместе с ним в сражении погибли более 70 его сторонников. После битвы их лагерь предали огню, а тела погибших были растоптаны лошадьми.

© AP Photo / Mohammed Zaatari Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан © AP Photo / Mohammed Zaatari Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан

В день праздника шииты проводят шествия, на которых мужчины занимаются самобичеванием — этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.

© AP Photo / Mohammed Zaatari Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан © AP Photo / Mohammed Zaatari Ливанец-шиит во время самобичевания на празднике Ашура в Небатии, Ливан

Во время ритуала верующие бьют себя кулаками в грудь и наносят себе по спине удары специальным предметом, который называется занжир. Он представляет собой цепь с прикрепленными к ней лезвиями. Каждый такой удар вспарывает кожу и оставляет кровавые раны. При этом толпа выкрикивает слова "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Некоторые из мужчин надрезают себе кожу на голове, после чего их лица заливает кровь. Иногда в самоистязании участвуют даже дети.

© AP Photo / Yorgos Karahalis Мусульмане-шииты на празднике Ашура в Афинах, Греция © AP Photo / Yorgos Karahalis Мусульмане-шииты на празднике Ашура в Афинах, Греция

Значительная часть шиитских богословов осуждает такие ритуалы, поскольку считает практику самоистязания запретной. Они настаивают, что лучшее проявление скорби по Хусейну — это праведные поступки.

© AP Photo / Muhammad Sajjad Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Пешаваре, Пакистан © AP Photo / Muhammad Sajjad Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Пешаваре, Пакистан

Женщины практически не участвуют в подобных шествиях, только некоторые делают себе порезы на головах. По традиции им положено демонстративно рыдать в знак скорби об имаме. Считается, что слезы, пролитые в этот день, исцеляют от различных болезней, поэтому их собирают в специальные сосуды — слезницы.

© AP Photo / Anjum Naveed Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Равалпинди, Пакистан © AP Photo / Anjum Naveed Мусульмане-шииты во время празднования Ашура в Равалпинди, Пакистан

Дата праздника меняется каждый год, поскольку в исламе принято использовать лунный календарь. Праздник Ашура отмечается десятого числа мухаррама (первого месяца мусульманского календаря), отсюда и пошло название праздника, поскольку десять на арабский переводится как "ашара". В этом году празднование выпало на 30 сентября.

© AP Photo / Yorgos Karahalis Мусульмане-шииты во время самобичевания на празднике Ашура в Афинах, Греция © AP Photo / Yorgos Karahalis Мусульмане-шииты во время самобичевания на празднике Ашура в Афинах, Греция

В честь праздника мусульмане обеих ветвей соблюдают пост на протяжении двух дней — им запрещено вкушать пищу и пить воду от рассвета до заката. Среди шиитов распространено паломничество в Кербелу — так в 2014 году в иракский город с населением около 600 тысяч человек прибыло более 17 миллионов верующих.