МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь". Об этом он написал в Twitter.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

​"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал он. О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей", не ответив на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются резкими заявлениями. Так, президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.