На западе Ливии задержали более 3,1 тыс нелегальных мигрантов

Мигрант во время спасательной операции недалеко от средиземноморского побережья Ливии. Архивное фото

Мигрант во время спасательной операции недалеко от средиземноморского побережья Ливии. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более трех тысяч нелегальных мигрантов были задержаны в субботу на западном побережье Ливии, сообщил агентству Франс Пресс представитель местных сил безопасности, лояльных правительству национального согласия.

"Мы задержали 3150 нелегальных мигрантов разных национальностей", — заявил агентству Бассем Гхрабли. По данным агентства, задержание было произведено в порту Сабрата, расположенном в 70 километрах от Триполи.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.