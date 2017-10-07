Американский комик пообещал Трампу свое шоу в обмен на его отставку

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Известный в США комик и телеведущий Джимми Киммел в субботу пообещал полностью отдать президенту Дональду Трампу свое телешоу, если тот уйдет с поста главы государства.

Ранее в тот же день Трамп написал в Twitter, что ведущие вечерних шоу связаны с демократами и выдают несмешные шутки про него. "Должны ли мы получить в этой связи адекватное время на ТВ?" — задался вопросом президент.

Late Night host are dealing with the Democrats for their very "unfunny" & repetitive material, always anti-Trump! Should we get Equal Time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

​"Отличная идея, господин президент. Вы должны оставить эту скучную работу. И я отдам вам все свое шоу", — написал в Twitter Киммел, который ведет шоу на телеканале АВС.

Киммел известен своими выступлениями против Трампа и республиканцев. В частности, недавно он выступил против предлагаемой ими реформы здравоохранения. А несколько дней назад заявил, что "ни один человек на Земле не производит больше липовых новостей, чем Трамп".