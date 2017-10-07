В Джидде при обстреле у дворца саудовского короля погибли два охранника

ДУБАЙ, 7 окт — РИА Новости. Два сотрудника службы королевской охраны погибли в субботу при обстреле их поста у дворца саудовского короля ас-Салам в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, нападавший убит, сообщает МВД королевства в своем микроблоге в социальной сети Twitter со ссылкой на официального представителя.

"Пост внешней охраны при службе королевской охраны перед западными воротами дворца ас-Салам в городе Джидде был обстрелян из машины, сотрудники службы охраны немедленно ответили на нападение, в результате чего нападавший был убит на месте", — сказал представитель МВД.

Он уточнил, что инцидент произошел рано утром в субботу. В результате обстрела погибли двое сотрудников охраны короля, еще трое получили ранения.

Как выяснили службы безопасности, нападавший был саудовским подданным в возрасте 28 лет. В его машине нашли автомат Калашникова и три зажигательных гранаты.