Во Львове из-за радикалов отменили концерт украинского музыканта Бабкина

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста радикалов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант, сообщает местное издание "Форпост".

Ранее издание сообщало, что в субботу вечером радикалы заблокировали вход в клуб "Малевич" во Львове, в котором должен был состояться концерт Бабкина. По данным издания, радикалы блокировали помещение клуба из-за выступлений артиста в России и, в частности, в Крыму. На месте присутствуют правоохранители.

"Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться", — говорится в сообщении.

Ранее в Одессе радикалы срывали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.