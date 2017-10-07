МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пассажиры поезда сообщением Париж — Москва, который был остановлен из-за циклона "Ксавье" в Польше на станции Жепин, смогут воспользоваться своими билетами на поезда сообщения Берлин — Москва, сообщает в субботу пресс-служба РЖД.

Ранее пресс-служба ОАО "РЖД" сообщала, что поезд, следовавший из Москвы в Париж, временно остановлен на станции Жепин в Польше в связи с остановкой железнодорожного движения на территории Германии из-за циклона "Ксавье".

"Пассажирам поезда №24/453 Париж — Москва предоставлена возможность добраться до станций назначения в составах скоростного международного поезда №14 "Стриж"/Strizh сообщением Берлин – Москва по уже имеющимся проездным документам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что совершить посадку пассажиры смогут как в Берлине, так и во Франкфурте-на-Одере, где поезда будут останавливаться в 19:44 в соответствии с расписанием.

Уточняется, что в связи с циклоном "Ксавье" было прекращено железнодорожное сообщение на севере и северо-востоке Германии. Пассажиры поездов №23/452-453/24 Москва – Париж – Москва по достигнутой договоренности с представителями администраций железных дорог Польши, Германии и Франции доставляются до станций назначения автобусами и местными поездами.