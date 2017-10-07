В Египте задержали тринадцать боевиков запрещенного движения "Хасм"*

КАИР, 7 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. МВД Египта задержало 13 членов террористической группировки "Хасм*", связанной с запрещенной в этой стране организацией "Братья-мусульмане*", говорится в распространенном заявлении ведомства.

Сообщается, что боевики были задержаны в провинции эль-Мануфия, они планировали совершение терактов. Полиция также изъяла готовые взрывные устройства и их части, оружие, боеприпасы, крупные денежные суммы.

Группировка "Хасм*" причастна к серии нападений на египетских полицейских, военных и официальных лиц Египта в Каире и других районах страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.