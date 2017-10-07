Во Львове радикалы блокируют концерт украинского музыканта Бабкина

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Радикалы заблокировали вход в клуб "Малевич" во Львове, в котором в субботу должен состояться концерт украинского музыканта, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина, сообщает местное издание "Форпост".

"Сегодня, 7 октября, во Львове запланирован концерт Сергея Бабкина — бывшего фронтмена группы 5nizza. Концерт должен состояться в клубе "Малевич" на проспекте Чорновила. Уже сейчас вход в клуб полностью заблокирован", — говорится в сообщении.

По данным издания, радикалы блокируют помещение клуба из-за выступлений артиста в России и, в частности, в Крыму. На месте присутствуют правоохранители.

Ранее в Одессе радикалы срывали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.

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