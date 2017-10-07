МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США передали Афганистану два вертолета Black Hawk в субботу в рамках программы поддержки афганских сил обороны, сообщает телеканал Tolo News.

Как отмечает телеканал, всего США передадут Афганистану 150 вертолетов Black Hawk. Первую партию Кабул получил в прошлом месяце, оставшиеся вертолеты поступят в Афганистан в ближайшее время.

Ранее президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявлял, что Кабул планирует обновить парк ВВС. По различным данным, западные партнеры, в том числе США, могут выделить на эти цели от 6 до 7 миллиардов долларов. В ходе визита в одну из воинских частей Гани отмечал, что увеличение финансовой поддержки предусмотрено новой стратегией США в отношении Афганистана.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечал в интервью РИА Новости, что программа предполагает в том числе замену российских вертолетов на американские.

Ранее США были вынуждены выделять средства на закупку российских вертолетов для Афганистана, для чего приходилось снимать санкционные ограничения с некоторых предприятий РФ.