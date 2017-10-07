Депутат Госдумы назвал "взвешенным" кандидата на пост председателя ПАСЕ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") назвал кандидата на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Стеллу Кириакидес "взвешенной женщиной".

Ранее в субботу пресс-служба ПАСЕ сообщила, что ассамблея выберет нового председателя в понедельник 9 октября. Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы. По данным ПАСЕ, новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

"Она взвешенная женщина", — ответил Чепа РИА Новости на просьбу охарактеризовать Кириакидес.

"Мне так кажется, что среди парламентариев Кипра сильно радикальных политиков немного. А она относится к группе центристов", — пояснил депутат.

Парламентарий также отметил опытность Зингериса. "Могу сказать, что очень опытный человек, 60 лет ему, был еще в Верховном совете Литвы при Советском Союзе. Застал тот период времени", — рассказал Чепа. При этом он добавил, что "не просто так" Зингерис, когда он был депутатом сейма, возглавлял "некую комиссию по оценке действий оккупационных войск Германии и России" в Польше.

Кириакидес является представителем делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи, и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе. Одна из подписантов ходатайства о смешении экс-главы ПАСЕ Аграмунта с поста.

Зингерис — член литовской делегации в ПАСЕ с 26 января 2009 года. Входит в комитет Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека. Также входит в подкомитет по Ближнему Востоку и Арабскому миру. Возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Грузии в 2016 году. Автор письменного заявления "Реакция международного сообщества на растущее давление российских оккупантов на крымских татар", предложения о подготовке резолюции "Продолжающаяся необходимость восстановления прав человека и верховенства права в регионе Северного Кавказа". Докладчик ПАСЕ по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова. Один из подписантов ходатайства за отстранение с должности Педро Аграмунта.