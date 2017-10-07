Известного американского рэпера задержали по подозрению в изнасиловании

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Известный американский рэп-исполнитель Nelly был задержан за изнасилование, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, в субботу утром в полицию обратилась женщина, утверждающая, что ее изнасиловали в автобусе рэпера, который находился на гастролях в штате Вашингтон. Потерпевшая уточнила, что насильником был именно Nelly. Рэпера заключили под стражу.

Как заявил изданию адвокат Nelly, обвинение против него сфабриковано. "Проведенное нами предварительное расследование ясно показало, что обвинение не заслуживает никакого доверия, а мотив для его выдвижения — жадность и мстительность", — приводит TMZ слова юриста.