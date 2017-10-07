Врачи сообщают об 11 пострадавших в ДТП в Лондоне

ЛОНДОН, 7 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП в Лондоне в субботу, девять из них доставлены в больницы, сообщила служба "скорой помощи" британской столицы.
"Мы оказали помощь 11 пострадавшим, у них преимущественно травмы головы и ног. Девять из пострадавших в больницы", — говорится в заявлении службы, переданном в РИА Новости.
В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. Полиция сообщает лишь о том, что "ранены несколько человек", не называя их количества. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.
car ploughed into crowds at #naturalhistorymuseum #southkensington pic.twitter.com/NkJsZBZDRa— Stefano Sutter (@StefanoSutter) 7 октября 2017 г.