Врачи сообщают об 11 пострадавших в ДТП в Лондоне

ДТП с наездом на пешеходов в Лондоне. 7 октября 2017

ДТП с наездом на пешеходов в Лондоне. 7 октября 2017

ЛОНДОН, 7 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП в Лондоне в субботу, девять из них доставлены в больницы, сообщила служба "скорой помощи" британской столицы.

"Мы оказали помощь 11 пострадавшим, у них преимущественно травмы головы и ног. Девять из пострадавших в больницы", — говорится в заявлении службы, переданном в РИА Новости.

В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. Полиция сообщает лишь о том, что "ранены несколько человек", не называя их количества. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.

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