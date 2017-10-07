Слуцкий считает, что новый председатель ПАСЕ будет "техническим"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет исполнять обязанности лидера организации только технически.

В субботу ПАСЕ сообщила, что ассамблея выберет нового председателя в понедельник 9 октября. Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Стеллы Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы. По данным ПАСЕ, новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

"Это технический председатель, его не нужно называть главой ПАСЕ. Глава ПАСЕ будет избран в январе. А это технический председатель, который будет исполнять обязанности до января", — прокомментировал РИА Новости выборы в ПАСЕ Слуцкий.

В ходе октябрьской сессии, открывающейся в понедельник, Аграмунта собирались отстранить официально через голосование. Для этого в июне ПАСЕ пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

В минувшую пятницу стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку. ПАСЕ официально подтвердила этот факт, сообщив, что и.о. председателя станет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее.

По сложившейся в ПАСЕ традиции председателями становятся по очереди представители шести основных партий в ассамблее. Сейчас очередь группы Европейской народной партии (к ней принадлежал Аграмунт, чей срок на посту председателя должен был длиться до января следующего года).