Полиция сообщила об отсутствии угрозы в районе наезда на людей в Лондоне

ЛОНДОН, 7 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция не видит угрозы для людей, находящихся у лондонского Музея естественной истории, где несколько часов назад произошло ДТП, в результате которого ранены несколько человек.

В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких человек. Полиция сообщает лишь о том, что "ранены несколько человек", не сообщая их количества. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.

"Непосредственной угрозы нет, но кордоны сохранятся еще на какое-то время. Квартал вокруг музея оцеплен для проведения следственных действий, он закрыт для всех, кроме полиции", — сказал РИА Новости представитель полиции, дежуривший на месте.

По его словам, улицы, закрытые для движения пешеходов и транспорта, будут открыты в скором времени, как только завершат работу эксперты и будет эвакуирован автомобиль, сбивший прохожих.

В настоящее время улицы перекрыты, инспекторы пускают автомобили в объезд. Из-за этого в прилегающих районах образовались многочисленные пробки. Тротуары переполнены людьми, многие из которых фотографируют полицейских и пытаются узнать, что происходит. Люди недовольны перекрытием улиц и говорят, что реакция полиции на произошедшее непропорциональна.

"Мы были в метро и не знали, что произошло. Мы планировали встретиться с друзьями и провести вечер в ресторане. Теперь же мы не можем пройти (к месту встречи) и думаем, что ресторан также закрыт", — сказала РИА Новости туристка из Нидерландов Элла.

Вместе с тем, присутствие полиции на месте не слишком велико. Кордон поддерживают несколько полицейских – примерно по два-три на каждую улицу, группа следователей работает на месте. В воздухе находится полицейский вертолет.

"Мы понимаем раздражение людей, но никаких чрезмерных мер не принималось. Меры пропорциональные, и безопасность является нашим приоритетом. Но и наше присутствие, и перекрытия связаны с тем, что в городе в последнее время произошли сразу несколько терактов. В такой ситуации мы не можем не реагировать даже на потенциальные угрозы", — сказал, отвечая на вопросы РИА Новости, представитель полиции.

Очевидцы рассказывают, что после ДТП не было большой паники, а охрана музея совместно с полицией быстро и эффективно эвакуировала посетителей.

"Все произошло быстро и без паники, людей просто вывели. Ближайшие рестораны также вывели посетителей из залов. Все произошло быстро… Насколько мне известно, водителя того автомобиля задержали охранники музея. Я, правда, не видел ни момента аварии, ни задержания", — сказал РИА Новости очевидец, представившийся Робом.