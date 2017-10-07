Ураган "Нейт" может усилиться до второй категории

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ураган "Нейт" усилится до второй категории в момент соприкосновения с берегом в США, сообщил в субботу Национальный центр по слежению за ураганами.

"Нейт" усиливается, и теперь ожидается, что он усилится до второй категории в момент выхода на побережье в центральной части Мексиканского залива", — говорится в сообщении на сайте центра

Отмечается, что по состоянию на 11.00 по времени Восточного побережья США (18.00 мск) "Нейт" находился в 285 км к юго-юго-востоку от устья реки Миссисипи. Максимальная скорость ветра составляла 150 км/час. Предположительно, он достигнет американского побережья в субботу вечером.

Ранее в субботу Береговая охрана США распорядилась закрыть для движения кораблей акватории ряда портов в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида.