В ПАСЕ назвали дату выборов нового главы ассамблеи

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выберет нового главу в понедельник 9 октября, предложены две кандидатуры, говорится в сообщении пресс-службы ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

"В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября",- говорится в сообщении.

Отмечается, что после отставки в пятницу Педро Аграмунта на пост председателя ПАСЕ были предложены кандидатуры Стеллы Кириакидес с Кипра и Эмануэлиса Зингериса из Литвы.

По данным ПАСЕ, новый глава ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии в Страсбурге 22-26 января 2018 года.