В Одесской области демонтировали памятники Ленину и Калинину

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Отреставрированные ранее памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину в Одесской области демонтировали, сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что институт обратился в правоохранительные органы в связи с реставрацией за бюджетные средства в Одесской области памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

​"В селе Кубей Болградского района демонтированы памятники Ленину и Калинину", — говорится в сообщении.

Ранее Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленина. "Ленина в городах больше нет", — заявил он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.