Люблю свободу: первая жена Трампа объяснила отказ стать послом США в Чехии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана рассказала, почему не приняла предложение американского лидера стать послом в Чехии. Об этом сообщает CBS.

По словам Иваны, президент просто предложил ей занять этот пост, если она этого захочет. Однако бывшая супруга Трампа не пожелала жертвовать своей свободой и образом жизни.

"Хорошо, почему я должна прощаться с зимой в Майами, летом в Сан-Тропе и осенью-весной в Нью-Йорке? У меня прекрасная жизнь", — отметила Ивана.

Ивана Зельничкова (Трамп) родилась в Чехословакии. Она стала первой супругой Дональда Трампа, прожив с ним в браке с 1977 по 1992 год. Бывшая актриса и фотомодель в последние годы посвятила себя бизнесу и написанию книг.