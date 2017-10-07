СБУ будет давать рекомендации о гастролях российских артистов на Украине

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецслужба будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины.
"Есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных…. Мы же на протяжении 10 суток должны дать свои рекомендации… Открыть или закрыть въезд", — сказал Грицак в эфире украинских телеканалов, отвечая на вопрос, как будет действовать спецслужба по отношению к российским артистам, которые захотят приехать на Украину.
Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.
В случае нарушения организаторами гастролей этого закона предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов).
Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.