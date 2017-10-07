СБУ будет давать рекомендации о гастролях российских артистов на Украине

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецслужба будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины.

Парламент Украины в четверг с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных…. Мы же на протяжении 10 суток должны дать свои рекомендации… Открыть или закрыть въезд", — сказал Грицак в эфире украинских телеканалов, отвечая на вопрос, как будет действовать спецслужба по отношению к российским артистам, которые захотят приехать на Украину.

Также он сообщил, что министерство культуры Украины разрабатывает порядок штрафных санкций.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

В случае нарушения организаторами гастролей этого закона предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов).

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.