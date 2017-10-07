Сурков и Волкер обсудили перемирие на востоке Украины

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (88)

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в Донбассе. Архивное фото

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в Донбассе. Архивное фото

БЕЛГРАД, 7 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины, сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич национальному телерадиовещателю РТС.

Подробности встречи и место ее проведения не предаются огласке.

По словам Дачича, факт встречи в Белграде является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".

Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на некие "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе.