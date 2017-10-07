Сурков и Волкер обсудили перемирие на востоке Украины

БЕЛГРАД, 7 окт — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины, сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич национальному телерадиовещателю РТС.
По словам Дачича, факт встречи в Белграде является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии".
Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на некие "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе.