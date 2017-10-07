Народная милиция ЛНР заявляет, что оснащена не хуже военнослужащих ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в техническом плане оснащены не хуже, чем военнослужащие Вооруженных сил Украины, заявил в субботу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Михаил Филиппоненко.

"К данному моменту Народная милиция уже твердо стоит на ногах. Благодаря подвигу наших сослуживцев в строю появилось много трофейной техники, танков, бронетранспортеров и самой различной артиллерии. Теперь мы не только превосходим врага в моральном плане, но и не уступаем в техническом отношении", — сказал Филиппоненко на торжественном мероприятии, посвященном третьей годовщине образования оборонного ведомства ЛНР.

Филиппоненко подчеркнул, что Народная милиция ЛНР c 2014 года провела ряд успешных операций, в том числе участвуя в Дебальцевской операции против ВСУ.