Турция заявила о готовности работать над улучшением отношений с Германией

БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов работать над улучшением отношений с Германией.

"Я готов приложить для этого усилия. Нет причин для проблем между Германией и Турцией, даже если прошедший год был сложный", — заявил министр в интервью журналу Spiegel

По словам Чавушоглу, между Анкарой и Берлином "были разногласия, прежде всего в связи с референдумом", который прошел в апреле 2017 года и привел к внесению поправок в конституцию Турции, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления.

"Запрет на выступления (в Германии в ходе подготовки к конституционному референдуму в Турции – ред.) политиков из турецкого правительства нам не понравился. Но я… сказал своему другу (главе МИД ФРГ) Зигмару Габриэлю: давай вместе смотреть вперед. Если вы сделаете шаг нам навстречу, мы сделаем два навстречу к вам", — добавил министр.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Германией. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил 20 июля о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ. Заявление последовало после решения турецкого суда об аресте главы местного представительства Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин ФРГ Петер Штойдтнер.

В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.