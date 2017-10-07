Турция заявила о готовности работать над улучшением отношений с Германией

БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов работать над улучшением отношений с Германией.
По словам Чавушоглу, между Анкарой и Берлином "были разногласия, прежде всего в связи с референдумом", который прошел в апреле 2017 года и привел к внесению поправок в конституцию Турции, предусматривавших переход от парламентской к президентской форме правления.
"Запрет на выступления (в Германии в ходе подготовки к конституционному референдуму в Турции – ред.) политиков из турецкого правительства нам не понравился. Но я… сказал своему другу (главе МИД ФРГ) Зигмару Габриэлю: давай вместе смотреть вперед. Если вы сделаете шаг нам навстречу, мы сделаем два навстречу к вам", — добавил министр.
Особенно обострились отношения Турции с Германией. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил 20 июля о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ. Заявление последовало после решения турецкого суда об аресте главы местного представительства Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин ФРГ Петер Штойдтнер.
В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.