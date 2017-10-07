На литовско-белорусской границе возникли очереди

Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото

Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Очереди возникли на границе Белоруссии с Литвой из-за работ по наладке программного обеспечения в литовских пунктах пропуска, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее в ведомстве сообщали, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы проводит работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

"В связи с этим от сопредельной стороны поступила информация о проблемах с таможенным оформлением в пунктах пропуска. Данная ситуация влияет на образование очередей на литовском направлении. Наладка программных продуктов литовских пунктов пропуска продлится, предварительно, минимум до 13 часов 8 октября", — говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.

В связи с этим там рекомендовали гражданам и перевозчикам выбирать альтернативные маршруты движения, либо отложить поездку.

По данным Госпогранкомитета, в настоящее время выезда из Белоруссии в Литву в четырех пунктах пропуска ожидают в общей сложности 680 грузовиков.