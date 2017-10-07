США предупредили граждан в саудовской Джидде из-за сообщений СМИ об атаке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Генеральное консульство США в Саудовской Аравии посоветовало американским гражданам соблюдать осторожность, после того как в СМИ появилась информация об атаке на дворец ас-Салам в городе Джидда на западе королевства.

Некоторые новостные агентства сообщили об атаке на дворец ас-Салам в Джидде, произошедшей в субботу, отметило генконсульство США.

"Из-за вероятных действий полиции в данный момент американским гражданам рекомендуется соблюдать осторожность в этом районе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Агентство Рейтер также отметило наличие неподтвержденных сообщений о том, что силы безопасности страны предотвратили атаку неподалеку от королевского дворца, в результате которой погиб один нападавший и несколько стражей порядка.