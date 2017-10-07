Более 400 мотоциклистов из Донбасса закрыли сезон в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Более 400 мотоциклистов из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик прибыли на закрытие мотосезона в Луганск, сообщил журналистам президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

"Для закрытия мотосезона достаточно не маленькая колонна, не менее четырехсот мотоциклов, даже немного больше. Все города Донбасса (подконтрольные ЛНР и ДНР — ред.) присутствуют здесь", — рассказал президент отделения "Донбасс".

По его словам, мотоциклисты из РФ, традиционно приезжающие на закрытие и открытие мотосезона в Луганск, не смогли приехать в ЛНР из-за проведения таких же мероприятий в местных отделениях и плохих погодных условий.

"Сегодня закрытие сезона 2017. В 14.23 стартовала мотоколонна, которая проехала по городу, порадовала людей. Дальше поедем на базу в мотоцентр "Русские мотоциклисты "Донбасс", будет концертная программа, а также шоу программа", — сказал Кишкинов.