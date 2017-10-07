По факту гибели вице-премьера Киргизии в ДТП возбудили уголовное дело

БИШКЕК, 7 окт – РИА Новости. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту гибели в ДТП вице-премьер-министра страны Темира Джумакадырова, сообщает пресс-служба МВД республики.

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, а также его водитель и помощник погибли в автоаварии неподалеку от Бишкека утром в субботу. Замглавы киргизского правительства, возглавлявший республиканский штаб по выборам президента страны, выехал в служебную командировку в Таласскую область страны для проверки готовности региона к голосованию, которое пройдет 15 октября. В 30 км от Бишкека его автомобиль столкнулся с грузовиком.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц". По предварительным данным, ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения. Следствием назначены судебно-медицинская, трасологическая, автотехническая экспертизы", — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился вице-премьер-министр Джумакадыров, двигался в западном направлении, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, груженным пшеницей. Удар был такой силы, что оба автомобиля выбросило на обочину. При этом были снесены столб электропередач и выворочено с корнем большое дерево. За рулем "КамАЗа" находился 25-летний водитель, уроженец одного из сел Чуйской области республики.

"Проводятся все необходимые действия в целях полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего ДТП. Расследование будет проводиться тщательно и объективно. Следствие проводит Следственная служба МВД Кыргызской Республики", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе киргизского кабмина отметили, что похороны 38-летнего вице-премьера, у которого остались четверо детей, пройдут в понедельник, 9 октября, в Бишкеке.