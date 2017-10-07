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Жители и гости Тбилиси празднуют день города

14:5907.10.2017
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© Sputnik / Александр ИмедиашвилиВид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике. Архивное фотоВид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедиашвили

ТБИЛИСИ, 7 окт — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Празднование традиционного праздника дня города "Тбилисоба" стартовало в Тбилиси с утра субботы и продлится два дня, передает корреспондент РИА Новости.

Вид на Алазанскую долину. Архивное фото
© Sputnik
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Самый любимый для жителей и гостей Тбилиси праздник приходится на выходные октября, в самый разгар осени. Дату обычно определяет мэрия города. Грузины отмечают этот день на улицах тожественными застольями, шашлыками, вином, хачапури, хинкали и развлекательными мероприятиями. Туристам, попавшим в Тбилиси в дни "Тбилисоба", выпадет случай почувствовать праздничный дух города, попробовать настоящие традиционные грузинские блюда, послушать национальную музыку, посмотреть народные танцы и просто отдохнуть и развлечься.

"Мы из России, приехали с семьей, попали на этот праздник неслучайно. Друзья, побывавшие на "Тбилисоба" в Грузии, рассказывали нам о прелести этого дня. Особенно радует солнце и, соответственно, есть праздничный настрой. Будем гулять весь день, говорят, что будет еще много развлекательных программ для детей и взрослых", — заявил РИА Новости гость города.

Большое количество людей вышло на улицы Тбилиси, чему способствует и теплая солнечная погода. Действительно, гуляя по проспектам в эти дни, невозможно не заметить большой поток иностранных туристов, с интересом рассматривающих каждый украшенный к празднику уголок и пробующих на прилавках специально привезенные с разных регионов страны вино, сыр и чурчхелу. Больше всего можно заметить гостей из соседних стран. О том же свидетельствует и официальная статистика: в 2017 году за три летних месяца Грузию посетили более 2,7 миллиона туристов, среди них туристы из Азербайджана, Армении, Турции, России и с Украины.

С каждым годом "Тбилисоба" приобретает новый облик и более внушительные масштабы. Так, раньше это был местный праздник, который отмечали "коренные" жители города, накрывали столы во дворах, пели песни, по реке Кура плавали плоты с грузинскими музыкантами. Теперь городские власти организуют в Тбилиси несколько локаций для празднования, это район Серных бань, парк Рике, площадь Европы и обновленный проспект Агмашенебели в районе старого города, который еще принято называть "музеем под открытым небом".

Поздравить жителей с праздником на центральные проспекты также прибыли представители кабмина, депутаты, премьер-министр Георгий Квирикашвили и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе. По словам действующего мэра города Давида Нармания, "по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, в этот раз запланировано намного больше развлекательных шоу, концертов, ярмарок сельскохозяйственной продукции и фестивалей фруктов, вина, сыра".

На второй день празднования, в воскресенье, традиционно пройдет торжественный гала-концерт, в рамках которого наградят почетных граждан Тбилиси.

В эти дни движение для автомобилей частично ограничено, что дает возможность прогуляться пешком по улицам города. Гостей и жителей столицы в течение двух дней ждут автошоу, спортивные соревнования, детские спектакли и развлекательные шоу, фестиваль воздушных змеев, дегустация грузинских лакомств, кондитерский фестиваль, мастер-класс по грузинскому танцу и другие.

Впервые день города провели в октябре 1979 года. Инициатором празднования стал известный грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Мания. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. "Тбилисоба" возродили с 1995 года.

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