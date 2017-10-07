Меркель призвала начать переговоры с "зелеными" и либералами

БЕРЛИН, 7 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что победивший на выборах в германский бундестаг альянс ХДС/ХСС готов вести переговоры о формировании правительства с партией "Зеленые" и либералами из Свободной демократической партии (СвДП); при этом она добавила, что переговоры будут сложными.

"Речь о том, чтобы создать надежное и стабильное правительство при участии альянса, СвДП и "Зеленых". И нам предстоят в этой связи сложные переговоры, это ясно", — сказала Меркель в субботу, выступая перед представителями молодежного союза Германии в Дрездене; трансляцию выступления вел телеканал N24.

"У нас еще никогда не было на уровне федерации правительства, в котором партия "Союз 90/Зеленые" работала бы с центристскими партиями (ХДС/ХСС — правоцентристские партии)", — сказала канцлер, добавив, что ей "хотелось бы, чтобы такое правительство было сформировано".

В Германии в конце сентября прошли выборы в парламент (бундестаг). Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель получил 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получила 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов.

После отказа социал-демократов войти в будущее правительство, вариант коалиции "Ямайка" (названный так по цветам входящих партий — черный, зеленый и желтый, соответствующие цвета есть на флаге Ямайки) стал единственно возможным, правительство при участии ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии собирает 393 кресла.