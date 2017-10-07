В Пекине объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

ПЕКИН, 7 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Желтый уровень опасности объявлен в Пекине в субботу из-за сильного тумана, говорится на сайте метеорологического управления китайской столицы.

Предупреждение будет действовать вечером в субботу и утром в воскресенье, срок его действия может быть продлен.

Отмечается, что в некоторых районах города видимость сократится до 500 метров. Власти города призывают жителей быть внимательными на дорогах. Аэропортам, железнодорожным, автомобильным, паромным и другим транспортным службам предписано повысить меры безопасности.

Данных о задержках или отменах рейсов в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за тумана пока не поступало.