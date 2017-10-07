В Испании проходят многотысячные митинги в защиту единства страны

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Многотысячные демонстрации проходят в настоящее время в Испании, самые крупные в Мадриде и Барселоне, их участники выступают за единство страны и диалог со сторонниками независимости Каталонии.

В Мадриде одновременно проходят два митинга. На площади Колумба собрались те, кто поддерживает единство Испании. Вся площадь заполнена национальными флагами страны. Такие флаги в последнюю неделю появились на многих фасадах в Мадриде – люди хотят выразить поддержку единству государства.

Вторая большая акция проходит на площади Сибелес – за примирение. Идея проведения митингов за диалог появилась в социальных сетях – под хештегами #hablemos ("диалог" по-испански) и #parlem ("диалог" по-каталански). Участников акции призывали приходить на площадь в белом.

"Привет, Испания. Пора сказать, что Испания — лучшая страна, чем ее руководство. Они посеяли ненависть, они нас сталкивают между собой и разделают. Если мы не вмешаемся как общество, в Испании станет сложно жить. Поэтому сделаем шаг вперед, все граждане, и выйдем в следующую субботу в белой одежде, с белыми бантами или белыми плакатами, чтобы показать: нам не нравится, что нас используют, что нас сталкивают, что нам лгут…" — говорилось в призыве, который распространялся в соцсетях.

"Мы вышли на улицы, чтобы политики начали договариваться и начали искать политический выход, чтобы сказать, что надо разговаривать", — сказал РИА Новости Давид, один из участников митинга.

Двое участников держат в руках "картину" с целующимися Мариано Рахоем и Ангелой Меркель, над рисунком надпись – "станем независимыми от".

Многочисленная акция за примирение одновременно проходит на площади святого Иакова в Барселоне – где расположены женералитет (правительство Каталонии) и мэрия Барселоны.

Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло". Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.