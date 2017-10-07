Итальянец отнес найденную сумочку с крупной суммой в полицию

РИМ, 7 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец отнес найденную сумочку с 3,6 тысячи евро в полицию, которая вернула ее владелице, сообщает полицейское управление Рима.

Находка была сделана 21-летним молодым человеком на парковке одного из супермаркетов на юге итальянской столицы. В пятницу вечером он отнес сумочку в полицию, которая установила ее содержимое: внутри помимо 3640 евро наличными находились документы и кредитные карты, благодаря которым удалось установить имя и адрес владелицы.

Аналогичный случай произошел в конце сентября в Венеции: туристка из Великобритании нашла пакет с деньгами, в котором находилось 2700 евро, и отдала его полиции. Женщина оказалась матерью полицейского.