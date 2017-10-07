Сотовую связь в Пуэрто-Рико восстановят с помощью воздушных шаров Google

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Родительская компания Google, Alphabet, получила разрешение от Федеральной комиссии по связям США на использование воздушных шаров для того, чтобы обеспечить пострадавший от ураганов Пуэрто-Рико сотовой связью.

"Федеральная комиссия по связи выдала Google экспериментальную лицензию на проведение сотовой связи в чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико с помощью воздушных шаров Project Loon", — сообщил глава администрации комиссии Мэттью Берри в Twitter.

Ранее глава компании Tesla Motors Илон Маск сообщил, что сможет восстановить энергосистемы пострадавшего от урагана Пуэрто-Рико с помощью солнечных батарей.

За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории. В результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской Республики. Как сообщали местные власти, около 97% жителей Пуэрто-Рико с сентября остаются без электричества после урагана "Мария", вода есть у половины. По данным СМИ, в Пуэрто-Рико не работают более 80% станций сотовой связи.

Компания Alphabet анонсировала разрабатываемый в лабораториях Google проект Project Loon в 2013 году. Компания обеспечивает доступом в интернет отдаленные территории с помощью высотных аэростатов, работающих на солнечной энергии.