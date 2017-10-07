Силовики используют беспилотники для корректировки огня, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, с 1 по 7 октября украинские силовики неоднократно совершали попытки использования беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в районе Светлодарска, Попасной, Золотого, Новотошковского, Трехизбенки, Счастья и Станицы Луганской. Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР все попытки украинских силовиков использовать беспилотники были пресечены.