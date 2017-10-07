Силовики используют беспилотники для корректировки огня, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (84)

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В нарушении пункта №7 Меморандума от 19 сентября 2014 года производится разведка и корректировка артиллерийского огня по территории ЛНР при помощи БПЛА", — сообщил Марочко.

По его словам, с 1 по 7 октября украинские силовики неоднократно совершали попытки использования беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в районе Светлодарска, Попасной, Золотого, Новотошковского, Трехизбенки, Счастья и Станицы Луганской. Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР все попытки украинских силовиков использовать беспилотники были пресечены.

"Причем запуски украинскими силовиками БПЛА в темное время суток со Станицы Луганской вдоль реки Северский Донец (линия разграничения, — ред.) носили явно провокационный характер. Противник явно рассчитывал на открытие огня нашими военнослужащими в зоне предполагаемого разведения (разведения сил и средств, — ред.) №1", — подчеркнул Марочко.

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