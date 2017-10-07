Лидер талибов призвал прекратить бои против боевиков ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* в Афганистане Мулави Хайбатулла Ахунзада приказал своим сторонникам прекратить бои против боевиков террористической группировки "Исламское государство* передает телеканал 1TV News со ссылкой на чиновника в силах безопасности страны.

По его данным, это произошло это около 10 дней назад во время встречи руководства талибов в одном из округов провинции Гильменд на юге Афганистана.

Во встрече, помимо Ахунзада, приняли участие члены "Кветта шура" (совет руководства "Талибана", базируется в пакистанском городе Кветта), и представители движения из различных частей Афганистана. Ахунзада выступил за прекращение противоборства с ИГ, заявив об "общих целях", отмечает телеканал.

Между "Талибаном"* и ИГ* в прошлом происходили столкновения. В конце апреля СМИ сообщали о гибели более 90 боевиков с обеих сторон во время столкновения боевиков группировок. Тогда же боевики "Исламского государства" убили одного из высокопоставленных руководителей радикального "Талибана" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Талибан" запрещены в России.