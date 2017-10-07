Глава Приднестровья поблагодарил Путина за поддержку соотечественников

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский направил поздравление Владимиру Путину с днем рождения, особо поблагодарив за поддержку соотечественников за рубежом, сообщила пресс-служба главы ПМР.

Путин в субботу отмечает 65-летие.

Глава ПМР назвал российского лидера "истинным патриотом, мудрым и сильным политиком", который стремится "наилучшим образом решать самые сложные вопросы" государственного значения, что вселяет в россиян уверенность, "объединяет их вокруг созидательных целей, приводит к положительным переменам внутри страны".

Красносельский отметил, что в Приднестровье высоко ценят внимание, помощь и поддержку, которые руководство России и лично Владимир Путин оказывают своим соотечественникам на Днестре. "Приднестровский народ безмерно благодарен Российской Федерации за мир на нашей земле, за те усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности и социальной защиты наших граждан", — говорится в поздравлении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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