Госсекретарь Испании оценил действия полиции во время референдума

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Действия полиции во время проведения референдума о независимости Каталонии, когда, по последним данным, пострадали почти 900 человек, были "совершенно соразмерны", заявил госсекретарь Испании по международным делам Ильдефонсо Кастро в интервью телеканалу Sky News.

"Я думаю, что действия, предпринятые полицией в прошлое воскресенье, были совершенно соразмерны. Они (полицейские — ред.) выполняли постановление суда", — заявил Кастро.

Он добавил, что то, что во время проведения референдума пострадали люди, — "грустно". "Нам это не нравится, и мы понимаем, что неприятно смотреть такое по телевизору. Но мы думаем, что ответ был соразмерным", — приводит телеканал слова госсекретаря.

Отвечая на вопрос о возможности объявления Каталонией независимости, Кастро заявил, что "самое важное — быть в рамках испанской конституции". "Вы можете не соглашаться с законом, но вы не можете не подчиняться закону. Если вы ему не подчиняетесь, вы становитесь вне закона", — заявил Кастро.

Ранее в пятницу представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо извинился за действия полиции во время проведения референдума. Тем не менее он заявил об их обоснованности и отметил, что каталонские власти несут главную ответственность за произошедшее в воскресенье, так как они "вдохновляли людей" на участие в референдуме.